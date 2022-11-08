Москва, , 02:02 — REGNUM Энергетическую свободу страны Европы поменяли на зависимость от США. Такое заявление сделал 7 ноября замглавы МИД России Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда».

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Дипломат напомнил об абсолютной безучастности стран Евросоюза в ситуации с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как указал Грушко молчание Европы в ответ на подрывы газопроводов стало своеобразным актом её «энергетического самоубийства».

Кроме того, по мнению Грушко, слова экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «It’s done» («Дело сделано») относились не к российским газопроводам, а к концу энергетической самостоятельности Европы.

«Если говорить серьезно, мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США», — уточнил Грушко.

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