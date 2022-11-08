Белград, , 02:04 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал его не допустить эскалации в Косово и Метохии, сообщили в администрации сербского лидера.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам генсека, участники противостояния должны воздерживаться от «односторонних шагов, угрожающих миру и стабильности». Вучич в свою очередь заявил, что Приштина грубо нарушает Брюссельское соглашение.

Президент Сербии отметил, косовские сепартисты сменили сербского командира полиции в регионе «Север» Ненада Джурича. Кроме того, как напомнил Вучич, Приштина продолжает нелегитимные шаги по вопросу регистрационных таблиц и на протяжении почти 10 лет отказывается создавать Сообщество сербских общин.

Глава республики также подчеркнул, что Сербия, несмотря на такую политику Косово, настаивает на сохранении мира и стабильности. Помимо этого, Вучич и Столтенберг обсудили прямые контакты натовского контингента KFOR в Косово и Метохии с генеральным штабом Сербии.

Генсек заявил, что Североатлантический альянс «придает высокое значение сотрудничеству с республикой с позиции военно-нейтральной страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября премьер-министр Косово Альбин Курти и косовский министр финансов Хекуран Мурати объявили, что общий бюджет Сил безопасности (армии) Косово и косовского министерства обороны на 2023 год составит €123 млн.

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