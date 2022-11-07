Вашингтон, 8 ноября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. США не считают нужным склонять киевский режим к проведению переговоров с Россией, заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Наши [киевские] партнеры не нуждаются ни в каком давлении», — заявил он.

Также Прайс обвинил Россию в якобы нежелании вести диалог с Киевом. По его словам, киевский режим больше всех хочет отказа России от дальнейшего проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с киевским режимом. Тем не менее, по его словам, возможностей для возобновления диалога с Киевом у России нет.