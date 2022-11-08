Москва, , 01:32 — REGNUM Проверку причастности офицера британских спецслужб к теракту на Крымском мосту призвал проверить генпрокурора России Игоря Краснова депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР). Соответствующее обращение политик опубликовал 7 ноября на своём телеграм-канале.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — пояснил в тексте сообщения Луговой.

Депутат пояснил, что Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов России как активный участник и исполнитель антироссийских операций. Также Луговой уточняется, что Донелли — полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы, является специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам, главой русского отдела НАТО.

В октябре текущего года в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом, в которой шла речь о планах по уничтожению Крымского моста. Как напомнил Луговой, в 2014 году именно Доннелли выдвинул предложение «заминировать Севастопольскую бухту». Кроме того, по словам депутата, Доннелли вёл не только идеологическую войну, но и напрямую принимал участие в конфликтах и сотрудничал с вооружённой оппозицией.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. В результате взрыва произошло частичное обрушение двух пролётов автомобильной части моста, погибли четыре человека. 12 октября по делу о теракте на Крымском мосту были задержаны восемь человек, ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов.

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