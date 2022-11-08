Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отказывается комментировать сообщения о планах председателя КНР Си Цзиньпина приехать с официальным визитом в Саудовскую Аравию, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

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«Я не стану опережать президента, я не стану давать комментариев относительно возможной поездки или вероятной поездки, которую намерена осуществить китайская сторона», — заявила она.

При этом Жан-Пьер подтвердила, что Вашингтон все еще намерен пересмотреть свое отношение к сотрудничеству с Эр-Риядом. Однако, по словам пресс-секретаря, Байден хочет, чтобы подобное решение принималось на основе двухпартийного консенсуса в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман заявил, что Эр-Рияд решил быть более зрелым в отношениях с Соединенными Штатами. По его словам, решение о сокращении объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия принимала в соответствии с собственными национальными интересами.