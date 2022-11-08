Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Соединенные Штаты считают важным сохранение каналов связи с Россией в сложившейся ситуации, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США, являясь ответственной страной, считает своим обязательством поддерживать каналы связи с Россией», — заявил он.

Прайс добавил, что особенно важно поддерживать контакты с Москвой в ситуации возросшей напряженности между США и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что никаких контактов между Россией и Соединенными Штатами на полях саммита G20 в Индонезии не ожидается. По его словам, подобных мероприятий не планировалось.