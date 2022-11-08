Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший социальную сеть Twitter, призвал граждан США на выборах в Конгресс голосовать за республиканцев для создания противовеса президенту от демократов Джо Байдену. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

Илон Маск OnInnovation

Илон Маск «Разделение властей ограничивает худшие проявления со стороны обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент является демократом».

По его словам, последовательные сторонники своих партий «никогда не голосуют за другую сторону», поэтому на то, кто окажется «у руля», решают «именно независимые избиратели».

Маск подчеркнул, что всегда придерживался независимой позиции, «хотя до этого года на практике почти всегда голосовал за демократов».

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Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал своей целью сделать социальную сеть Twitter «источником самой точной информации».

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