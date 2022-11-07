Пхеньян, 8 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Власти КНДР отрицают наличие каких-либо сделок по поставкам вооружений в Россию, а также заявляют об отсутствии подобных планов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В Пхеньяне отмечают, что такую недостоверную информацию распространяет Вашингтон. В заявлении подчеркивается, что речь идет о «враждебной попытке США очернить образ Северной Кореи».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти не имеют доказательств того, что Россия получила какие-либо боеприпасы из КНДР для использования в специальной военной операции на территории бывш. УССР, однако, по его утверждениям, якобы «есть признаки того, что они в процессе приобретения».

22 сентября главное управление технического обеспечения министерства обороны КНДР опровергло эту информацию.