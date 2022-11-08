Киев, 8 ноября 2022, 00:43 — REGNUM Взрывы были слышны в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях б. УССР. Об этом сообщил ряд СМИ, подконтрольных Киеву.
Уточняется, что взрывы услышали в районе населённых пунктов Жёлтые Воды, Пятихатки и Вольногорск в Днепропетровской области, звуки взрывов услышали жители Кировоградской области.
Мэр города Кременчуга в Полтавской области Виталий Малецкий в своём телеграм-канале также сообщил о похожих на взрыв звуках.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Одесской области.
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