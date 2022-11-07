Киев, 8 ноября, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Взрывы были слышны в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях б. УССР. Об этом сообщил ряд СМИ, подконтрольных Киеву.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Территория б. УССР

Уточняется, что взрывы услышали в районе населённых пунктов Жёлтые Воды, Пятихатки и Вольногорск в Днепропетровской области, звуки взрывов услышали жители Кировоградской области.

Мэр города Кременчуга в Полтавской области Виталий Малецкий в своём телеграм-канале также сообщил о похожих на взрыв звуках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Одесской области.