Варшава, , 00:43 — REGNUM Правительство Польши приступило к разработке плана по сокращению расходов, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не скрываю, что мы действительно готовим пакет возможных сокращений инвестиций или других расходов, которые мы могли бы сделать», — заявил он.

Мюллер добавил, что сэкономленные средства республика планирует направить на закупку вооружений. По его словам, поводом для ускоренной закупки оружия Польша считает якобы возможное «вторжение России». Пресс-секретарь добавил, что план правительство разработает в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале строительства забора на границе с Калининградской областью России. По его словам, забор необходим, чтобы якобы пресечь возможное проникновение в республику беженцев из Африки и Ближнего Востока.

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