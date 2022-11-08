Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Ложью слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что радикальные демократы преследуют своих политических оппонентов, назвала в ходе брифинга 7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом White House

Отвечая на вопрос журналиста о том, какова будет реакция Белого дома на соответствующее заявление Трампа, Жан-Пьер указала, что слова экс-американского лидера являются обманом и ложью.

Стоит отметить, что бывший президент США постоянно критикует действующую администрацию Белого дома, а также американского лидера Джозефа Байдена. При этом Трамп постоянно говорит о преследовании по политическим мотивам, которое якобы ведут демократы в отношении него и его соратников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство американцев, которые собираются проголосовать на промежуточных выборах-2022, склоняются к поддержке Республиканской партии.

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