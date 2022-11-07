Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Лидер израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал тому «серьезно изучить вопрос» по ситуации на территории бывш. УССР, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, он приступит к этому после вступления в должность израильского премьер-министра. Зеленский в ходе беседы вновь призвал власти Израиля представить киевскому режиму вооружения, которые запрашивались ранее.

Кроме того, бандеровский главарь пригласил Нетаньяху посетить Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Ликуд» одержала победу на выборах в парламент Израиля и ее лидер должен возглавить правительство страны.