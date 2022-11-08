Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 ноября ростом. Больше других прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 423,78 пункта (1,31%), до уровня 32 827,00 пункта. S&P 500 подорожал на 37,60 пункта (1,00%), до уровня 3808,15 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 89,27 пункта (0,85%), до уровня 10 564,52 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,27 (1,40%), до уровня $91,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе по итогам торгов выросла до $1170 за тысячу кубометров.

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