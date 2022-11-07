Москва, 7 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. ВСУ потеряли многих своих военных из-за их дезертирства. Так произошло на позициях у Артёмовска (ДНР), заявил пленный боевик, командир одного из взводов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал в интервью РИА Новости, что 3 ноября ВСУ потеряли много солдат убитыми и ранеными. В районе Опытного группа, в которой находился этот военный, решила сдаться, когда «после обстрела зашли русские», так что «моральный дух был довольно низкий».

По словам пленного, в рядах ВСУ было мало желающих оставаться на позициях, «даже «старые», кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там».