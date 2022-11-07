Приштина, Сербия, , 23:52 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 7 ноября подтвердил получение заявлений об отставке от 10 депутатов из рядов Сербской политической партии в Косово «Сербский список».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца пообещал, что депутатам найдут замену в соответствии с конституцией Косово. Для этого спикер обратится к президенту, чтобы та направила запрос в ЦИК для назначения в парламент Косово новых депутатов из рядов той же партии.

Конюфца отметил, что временное отсутствие десяти депутатов в составе парламента не является нарушением конституции. Отметим, как правило, сербские депутаты не принимают участие в работе парламента Косово и без отставки.

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