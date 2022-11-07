Косовска-Митровица, Сербия, , 23:37 — REGNUM Главы муниципалитетов Северная Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин Поток в Косово 6 ноября подали в отставку.

Сербская церковь. Косовска-Митровица Tiia Monto

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мэр Северной Митровицы Милан Радоевич, уходя, заявил: «Я возвращаюсь к горожанам, и на этом наша борьба не заканчивается. Мы не отказываемся от борьбы за свободу, за сосуществование».

6 ноября в Косово прошли митинги сербов вскоре после сообщений об уходе сербских чиновников из албанских властных структур в Приштине.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербские полицейские сдали оружие албанским властям в Косово