Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Операции с отдельными российскими компаниями предлагают продолжать американским банкам власти США, сообщает 7 ноября Bloomberg.

США и Россия

Так, агентство располагает информацией, что Госдеп США, американский минфин и Белый дом недвусмысленно предлагают банкам вести операции с Газпромом и рядом других «стратегических» компаний из РФ, например «Фосагро», «Уралкалий».

Это предложение сделано таким банкам как JPMorgan и Citigroup: им рекомендуют продолжать осуществлять конвертацию в доллары, не отказывать в переводе денег.

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