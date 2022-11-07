Сочи, Краснодарский край, , 23:35 — REGNUM Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, осуществлявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом вечером 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что экипаж воздушного судна запросил посадку после срабатывания датчика разгерметизации салона.

По информации издания, инцидент произошёл через 18 минут после вылета, в этот момент самолёт следовал над Чёрным морем.

Как уточняется, на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка самолёта прошла в штатном режиме.