Сочи, Краснодарский край, 7 ноября 2022, 23:35 — REGNUM Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, осуществлявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом вечером 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что экипаж воздушного судна запросил посадку после срабатывания датчика разгерметизации салона.
По информации издания, инцидент произошёл через 18 минут после вылета, в этот момент самолёт следовал над Чёрным морем.
Как уточняется, на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка самолёта прошла в штатном режиме.