Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, осуществлявший рейс из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом вечером 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

Отмечается, что экипаж воздушного судна запросил посадку после срабатывания датчика разгерметизации салона.

По информации издания, инцидент произошёл через 18 минут после вылета, в этот момент самолёт следовал над Чёрным морем.

Как уточняется, на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка самолёта прошла в штатном режиме.