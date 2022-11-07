Приштина, Сербия, , 23:23 — REGNUM В полиции Косово 7 ноября в 8:00 начали принимать табельное оружие и униформу сербских полицейских, добровольно подавших в отставку в знак протеста против запрета на использование автомобилями с номерами, выданными сербскими властями, с регистрацией в Косово.

Полицейский Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отставку подали около 300 сербских полицейских в Северной Митровице и 150 полицейских в других муниципалитетах на севере Косово.

Напомним, сербские служащие властных структур Косово массово подали в отставку 5 ноября.

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