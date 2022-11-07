Киев, 7 ноября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Разрушенный в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР самолёт «Мрия» успешно восстанавливают, сообщает 7 ноября телеграм-канал «Политика страны».

Helmuts R Ан-225 «Мрия»

Как рассказал глава авиапредприятия «Антонов» Евгений Гаврилов, восстановление транспортного самолёта на территории б. УССР уже осуществили на 30%.

«Работы ведутся в секретном месте, — уточнил Гаврилов. — Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолёта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мрия» был разрушен в начале спецоперации ВС РФ на территории б. УССР. Также на этой территории находится недостроенный самолёт «Мрия».