Приштина, Сербия, , 23:12 — REGNUM В полиции Косово 6 ноября подтвердили сообщения о том, что сотрудники сербской национальности подали в отставку.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ряд сотрудников уже успели сдать оборудование.

В полиции Косово подчеркнули, что обладают достаточными возможностями для управления ситуацией в текущих обстоятельствах и проведения всех запланированных операций.

В отставку подали почти все сербские чиновники, работающие в албанских властных структурах в Косово — депутаты парламента из партии «Сербский список», мэры четырех муниципалитетов, сербские служащие полиции и другие. Поводом стало предстоящее введение штрафов за владение автомобилей с номерами, выданными сербскими властями для автомобилей с регистрацией в Косово.

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