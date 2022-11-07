Москва, 7 ноября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Россия может предложить Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввести льготы на ввоз сахара в случае недостаточного сбора сахарной свеклы. Об этом сообщил 7 ноября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на межведомственном совещании по вопросам продовольственной безопасности.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сахар

Говоря о ходе сезонных полевых работ, министр сообщил, что вопреки оптимистичным прогнозами по объёмам урожая сахарной свеклы в 2022 году (43,3 млн тонн против 41,2 млн тонн годом ранее), на сегодняшний день накопано чуть больше 34 млн тонн, что несколько ниже, чем на аналогичный период прошлого года.

«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что ведомство держит данный вопрос на контроле и в случае необходимости будет готово выйти на площадку ЕЭК с предложениями об установлении льгот на ввоз сахара», — сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Напомним, ранее министр также сообщил, что Россия может продлить на 2023 год действующие ограничения на экспорт риса в связи с наблюдаемым отставанием от прошлогодних темпов по сбору этой культуры.