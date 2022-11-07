Москва, , 22:56 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России не исключает продления ограничений на экспорт риса в 2023 году. Об этом сообщил 7 ноября глава министерства Дмитрий Патрушев на межведомственном совещании по вопросам продовольственной безопасности.

Говоря о ходе сезонных полевых работ и сборе урожая, министр сообщил, что «по отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов — в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 тысяч тонн».

«Этот объём соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год», — приводит слова Патрушева пресс-служба ведомства.

Напомним, ограничения на вывоз риса и рисовой крупы были введены в России на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Решение об этом было принято после аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае во избежание риска дефицита и для обеспечения стабильных цен на готовую продукцию для конечных потребителей.

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