Вашингтон, , 22:43 — REGNUM О гибели американского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает NBC.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что убит Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ в Донбассе.

До своей поездки на территорию б. УССР он проживал в американском штате Нью-Йорк. Других подробностей о нём не приводится.

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