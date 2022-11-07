Москва, 7 ноября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. О том, что российский военный, которого ВСУ забросали гранатами с беспилотника, выжил, сообщает 7 ноября МК.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Как рассказали его сослуживцы, «боец жив и уже давно здоров», несмотря на домыслы и обсуждения.

Уточняется, что боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ попал под удар ВСУ в марте в районе села Малая Рогань, находящегося в Харьковской области.

Напомним, на бойца с бандеровского дрона были сброшены две гранаты. Обе попали к нему в траншею, он успел выбросить их. Видео было опубликовано в интернете.