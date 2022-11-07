Москва, 7 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий раскрытие сведений о тактике и методах деятельности спецслужб. Документ опубликован 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Yarregion.ru Владимир Путин

Закон касается деятельности органов ФСБ России, органов охраны и внешней разведки, а также федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки.

Теперь работа указанных органов будет исключена из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Согласно документу, решение об этом принято с учётом того, что деятельность спецслужб «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».