Лондон, 7 ноября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе выросла по итогам торгов в понедельник, 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

К закрытию торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF достигла $1169 за тысячу кубометров, что на 0,5% выше расчётной цены пятницы, 4 ноября — $1163,1 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась почти на 7% и на минимуме достигала $1082,8 за тысячу кубометров.

Отметим, что в первых числах ноября цены на газ демонстрировали снижение, как и весь предыдущий месяц