Киев, 7 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Вероятность отключения электричества в б. УССР зависит от интенсивности обстрелов, жителям страны надо готовиться к блэкауту. Об этом 7 ноября в ходе всеукраинского телемарафона заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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«Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут», — сказал он.

По словам Кудрицкого, специалисты готовятся к восстановлению энергоподачи в случае ее нарушения. Все зависит от интенсивности ракетных обстрелов, отметил он.

«Мы — энергетики — будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить», — заверил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с воскресенья, 6 ноября, в семи областях б. УССР ввели графики почасового отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что город в ближайшее время может остаться без электричества, воды и отопления.