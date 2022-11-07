Москва, 7 ноября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В три российских региона бандеровское руководство планировало забросить своих диверсантов, заявил 7 ноября взятый в плен боевик ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнопленный уточнил в интервью РИА Новости, что диверсантов планировали забросить в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

По его словам, диверсанты должны были заходить «на военной технике с российскими опознавательными знаками» в приграничные с территорией б. УССР населённые пункты.