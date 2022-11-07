Киев, 7 ноября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Киев планировал забросить диверсантов в три приграничных российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре. Об этом рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.

ФСБ РФ Место диверсии на газопроводе в Крыму

Он уточнил, что националисты планировали совершение терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории [б. УССР]. на военной технике с российскими опознавательными знаками», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ткачука, боевики в Донбассе несут большие потери личного состава и морально подавлены.

Как 4 ноября сообщало ИА REGNUM, Представители британской разведки и сотрудники СБУ подписали соглашение о создании партизанской террористической армии для ударов по объектам в Крыму. Представители террористической армии должны были проводить разведывательные и диверсионные операции на полуострове по поручению спецслужбы.