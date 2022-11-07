Москва, 7 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару, но немного снизился к евро на торгах в понедельник, 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Atkearney.com Доллар

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил ровно 61 рубль, что на 1 рубль 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на две копейки и к закрытию составил 60,92 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подорожал на 58 копеек, а евро — подешевел на 18 копеек.