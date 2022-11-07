Джакарта, 7 ноября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо допустил отсутствие российского коллеги Владимира Путина на саммите «группы двадцати» (G7), который пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

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Как заявил Видодо Financial Times на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейх, у него «сильная интуиция» отсутствия Путина на саммите. По его словам, приглашение российской стороне остается в силе, а Джакарта надеется обеспечить диалог между странами в мире на фоне «очень тревожного» роста напряженности.

«G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию», — заключил индонезийский лидер.

Как ранее 7 ноября сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется, что президент России и лидер б. УССР Владимир Зеленский примут участие в саммите G20. МИД Индонезии по состоянию на понедельник подтвердил участие в саммите только 17 глав государств.