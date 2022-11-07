Шарм-эль-Шейх, Египет, , 21:07 — REGNUM Не менее 15 тыс. жителей стран Европы погибли из-за жары в 2022 году. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге в связи с открывшейся в Шарм-эш-Шейхе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По его словам, данные были представлены странами континента.

«Среди них о почти 4 тыс. смертей в Испании, более 1 тыс. в Португалии, более 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии сообщили органы здравоохранения за 3 месяца лета», — отмечается в документе.

Как следует из заявления Клюге, основной причиной смерти от погоды в Европе стал тепловой стресс. Жара усугубляет течение сердечно-сосудистых, респираторных и других хронических болезней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на климатической конференции отметил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он назвал доклад о состоянии климата «хроникой климатического хаоса».

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: международные обязательства по климату далеки от цели в 1,5°C