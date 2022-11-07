Анкара, 7 ноября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Турция выступит с инициативой продлить действие зерновой сделки на год. Об этом 7 ноября заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщил телеканал CNN Turk.

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Он отметил, что в ходе переговоров со всеми сторонами речь велась отдельно о гуманитарной составляющей и о конфликте в б. УССР.

«[Б. УССР] дала письменные гарантии безопасности России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год», — сказал министр.

За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии препятствий для продления зерновой сделки, срок действия которой завершается 19 ноября.

5 ноября турецкий лидер заявил, что возобновление «зерновой сделки», прерванное 29 октября, стало дипломатическим успехом, которому способствовала сбалансированная политика турецких властей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. С одной стороны министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно делегация б. УССР подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.