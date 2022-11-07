Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обсуждает с соратниками по Республиканской партии возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник, 7 ноября. Об этом сообщил в этот же день телеканал CNN.

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«Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо», — рассказали телеканалу три источника.

По данным СМИ, политик хочет таким образом досрочно приписать себе победу Республиканской партии в промежуточных выборах в Конгресс, которые назначены на 8 ноября.

Ранее отмечалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, обозреватель Даниэль Фридрих Штурм полагает, что глава Белого дома Джо Байден в результате промежуточных выборов в Конгресс может потерять лояльное большинство в обеих палатах. По его мнению, основные посты в законодательной власти займут сторонники Трампа.