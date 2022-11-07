Симферополь, 7 ноября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа. Об этом 7 ноября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM На Крымском мосту

Пролет готов к монтажу, подчеркнул он.

«Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле», — добавил вице-премьер.

На готовом пролете сделали гидроизоляцию, на него нанесена защита от коррозии и установлены металлические смотровые ходы.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, специалисты обследовали все пролеты моста. Два пролета надо менять, еще четыре были дополнительно усилены, отмечал вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. В НАК сообщили, что на дороге взорвался грузовик, в результате погибли четыре человека.