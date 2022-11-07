Лакинск, Владимирская область, 7 ноября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Крупный пожар возник на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области. Об этом сообщило 7 ноября Главное управление МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

«7 ноября в 17.38 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на мебельном производстве ИП Терехова по адресу: г. Лакинск, ул. Мира, д. 90», — уточнили в ведомстве.

По прибытии на место пожара первых подразделений горел одноэтажный цех производственного здания. Площадь пожара составила 1 тыс. м. Информации о пострадавших нет.

«На месте работают 9 единиц техники и 28 человек», — добавили в МЧС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности — 1 БИС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате пожара в Челябинской области.