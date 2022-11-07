Донецк, 7 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации», — отметили в генпрокуратуре.

Приказ предусматривает, в том числе, создание аппаратов прокуратур новых регионов, а также нижестоящих прокуратур городов, районов и других специализированных надзорных ведомств.

Реализацией приказов Краснова займутся специально образованные комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписание документов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялось 30 сентября в Москве. Эти четыре региона вошли в состав РФ по итогам референдумов. За вхождение в состав России во всех четырёх регионах проголосовало абсолютное большинство жителей.