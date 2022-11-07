Донецк, 7 ноября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от вооруженных сил б. УССР. Кроме того, противник отброшен за трассу М-4. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир разведбатальона «Спарта» и подполковник Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Артем Жога.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В подтверждение своих слов он также опубликовал кадры штурмов последних укрепрайонов ВСУ в райне Большого и Малого Муравейников. Также Жога напомнил, что здания воздушной гавани республики силами ДНР контролировались еще с 2015 года. Однако в районе Опытного еще оставались незанятые позиции.

Теперь принято решение водрузить знамя, так как силы противника отброшены за трассу М-4, «чтобы уже наверняка». Артем Жога также отметил, что операции по полному освобождению Донецкого аэропорта проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й Артбригады.