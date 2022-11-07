Алжир, 7 ноября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом заявил спецпосланник МИД страны по международному партнерству Дейда Хаоукт.

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Ранее заявку подали Иран и Аргентина. Желание о вступлении в БРИКС изъявляли власти Турции, Саудовской Аравии, Нигерии и Египта.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, решение Алжира о присоединении к межгосударственному объединению приветствовали в Китае. Глава МИД Поднебесной Ван И выразил тогда надежду, что подобный шаг столь крупной развивающейся страны положительно скажется, как на ее экономики, так и на деятельности самой организации.