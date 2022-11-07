Вашингтон, , 18:32 — REGNUM США будут вынуждены, как минимум, сократить поставки вооружения властям б. УССР во избежание серьезных проблем в Тайваньском проливе. К такому выводу пришли аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон. Их прогнозы опубликованы в материале для National Interest.

Рынок оружия

Согласно опубликованным данным экспертов, с февраля 2002 года Штаты предоставили Киеву военную помощь на 18,5 миллиардов долларов. Среди прочего были поставлены более 1400 зенитных систем Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin, что соответствует, по их словам, почти трети запасов последних.

На полное восстановление уйдет несколько лет и, как подчеркивают Спинк и Гибсон, это сильно осложнило поставки из США Тайбею. Таким образом, Вашингтон не может одновременно поддерживать на должном уровне военную помощь и для б. УССР и для Тайваня.

«Призраки китайско-российского союза советских времен вернулись, чтобы преследовать американских политиков, которых ждет ужасная перспектива: одновременное столкновение с России на территории б. УССР и Китаем на Тайване», — подчеркивается в статье.

На основании вышеизложенного будущая расстановка приоритетов американской внешней политики может оказаться перед трудным выбором.

К слову, поставки оружия Киеву поссорили политическую верхушку в Италии. Как сообщало ИА REGNUM, серьезный конфликт назрел между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны Италии Гвидо Кросетто.