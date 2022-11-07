Москва, 7 ноября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 7 ноября в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

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По словам, главы государства, заболевание приобретает сезонный характер.

«Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — сказал президент, комментируя слова Рудени, что тема инфекции в регионе «практически закрыта».

Руденя отметил, что сейчас в области всего 30 человек находится в больницах с коронавирусом.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вине США в пандемии коронавируса.