Оренбург, , 17:15 — REGNUM На 59-м году жизни умер поэт, композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Об этом 7 ноября сообщила ГТРК «Оренбург».

По ее данным, 5 ноября Кузнецов выступил в Оренбурге. Этот концерт стал последним выходом артиста на сцену.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

О причинах смерти исполнителя информации не приводится.

Кузнецов написал песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Кузнецов рассказал, чему именно была посвящена песня «Белые розы». По его словам, он имел ввиду брошенные души людей, а не цветы.

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