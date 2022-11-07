Рим, 7 ноября 2022, 17:14 — REGNUM Из-за поставок оружия Киеву возник крупный скандал между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны Италии Гвидо Кросетто. О ссоре в политической верхушке страны сообщает издания II Fatto Quotidiano.
За попытку посадить власти бывш. УССР за стол переговоров и призывы отказаться от военной помощи глава оборонного ведомства обозвал Конте «соседским хулиганом», за что в ответ получил обвинения в нарушении принципов демократии.
Джузеппе Конте засомневался и в легитимности поддержки Италией действующего руководства бывш. УССР.