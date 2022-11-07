Рим, , 17:14 — REGNUM Из-за поставок оружия Киеву возник крупный скандал между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны Италии Гвидо Кросетто. О ссоре в политической верхушке страны сообщает издания II Fatto Quotidiano.

Оружие

За попытку посадить власти бывш. УССР за стол переговоров и призывы отказаться от военной помощи глава оборонного ведомства обозвал Конте «соседским хулиганом», за что в ответ получил обвинения в нарушении принципов демократии.

«Министр нашей республики позволил себе неприемлемую выходку. Вы знаете, что такое оскорбление со стороны власти? Выйти на улицы с призывами за мир, без партийного флага, вместе с обычными гражданами, чтобы политическое правительство Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на территории б. УССР и отправки вооружения Киеву, дав тем самым возможность высказаться всем политическим силам», — заявил экс-глава итальянского правительства.

Джузеппе Конте засомневался и в легитимности поддержки Италией действующего руководства бывш. УССР.