Москва, 7 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Повестки гражданам о явке в военкомат продолжают приходить и после завершения частичной мобилизации для уточнения учетных данных. Об этом 7 ноября заявил глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов.

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«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет», — сказал депутат.

Он уточнил, что в силу отсутствия информации военкомы не имеют полную информацию о военнообязанных.

После уточнения сведений и их внесении в базу данных человек пойдет домой.

«А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!», — цитирует Картополова РБК .

Как заключил депутат, в военкомат необходимо сообщать, например, о рождении детей и изменении места жительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, призывников осени-зимы 2022 года могут направить служить в соседние с ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областями регионы.