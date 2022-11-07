Киев, , 16:44 — REGNUM Национализированные активы предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», получили статус военного имущества и переданы минобороны б. УССР. Об этом 7 ноября заявил председатель совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на странице в соцсети.

Центральная проходная ОАО «Мотор-Сич» Mixabest

«Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны [б. УССР]», — уточнил он.

Ранее в понедельник «Экономическая правда» написала о национализации Киевом ряда предприятий, принадлежащих бизнесменам страны. Речь шла, в частности, о «Укрнафте», «Мотор Сич» и «Укртатнафте».

Как 6 ноября сообщало ИА REGNUM, киевский режим хочет включить арестованного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, возможность изучалась еще до ареста Богуслаева.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. Их обоих СБУ подозревает, в том числе, в «пособничестве государству-агрессору».

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