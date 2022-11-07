Северо-Курильск, Сахалинская область, , 16:39 — REGNUM Атомный подводный крейсер стратегического назначений «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний в Белом море. Об этом заявил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше» © Пресс-служба АО «ПО Севмаш»

Все поставленные задачи сдаточной командой предприятия, а также экипажем корабля выполнены в полном объеме. Работа систем корабля проверена в различных режимах. Кроме того крейсер выполнил несколько выходов в море.

Теперь »Генералиссимуса Суворова» будут готовить для передачи военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Атомный подводный крейсер стратегического назначений «Генералиссимус Суворов» — четвертое поколение атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А», в рамках которого реализованы принципиально новые технические решения. Крейсер был заложен 26 декабря 2014 года на заводе «Севмаш». Планируется, что он усилит группировку Тихоокеанского флота (ТОФ).