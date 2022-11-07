Херсон, , 16:09 — REGNUM Последний теплоход в рамках организованной эвакуации покинул Херсон и направился к левобережной части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для прибывших с правого берега организованы автобусы, переправляющие их на Крымский полуостров, где далее уже решаются вопросы о переправке в другие субъекты Российской Федерации. По прибытию всем жителям Херсонской области, покинувшим свои дома, предоставляются пункты временного размещения и материальная помощь.

Чиновник отметил, что после завершения эвакуации все желающие могут покинуть город самостоятельно.

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